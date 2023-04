Osnabrück - Die Autobahn 1 ist nach einem Unfall bei Osnabrück in Fahrtrichtung Münster voll gesperrt. Ein Lastwagen geriet am Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und -Hafen ins Schlingern und kippte um, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer des Sattelzugs wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen der Bergung des Fahrzeuges sollte der Abschnitt bis etwa 16.00 Uhr gesperrt bleiben. Wie die Polizei mitteilte, bildeten sich auf der Autobahn und auf den Umleitungsstrecken lange Staus. Ein Sprecher appellierte an Autofahrer, den ausgeschilderten Umleitungsstrecken und nicht dem Navigationsgerät zu folgen.