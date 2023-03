Peter Vollmann, Sport-Geschäftsführer bei Eintracht Braunschweig, steht am Spielfeld.

Braunschweig - Nach bislang nur einem Sieg in diesem Jahr hat Eintracht Braunschweigs Geschäftsführer Peter Vollmann vor dem brisanten Derby gegen Hannover 96 Alarm geschlagen. „Die Bilanz aus den vergangenen zwölf Partien, in denen unsere Mannschaft lediglich sieben Punkte holen konnte, ist alarmierend und entspricht der eines Absteigers“, sagte Vollmann auf der Homepage des Fußball-Zweitligisten.

Die Braunschweiger hatten zuletzt 0:2 in Nürnberg verloren und waren nach einer ganz schwachen Leistung auf Platz 17 zurückgefallen. Der Druck vor dem Duell mit Hannover am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ist daher groß.

Vollmann nimmt das Team nun in die Pflicht. „Die Mannschaft und (Trainer) Michael Schiele haben am Sonntag im Derby die Gelegenheit, mit einem Sieg die negative Tendenz zu stoppen und die richtigen Weichen für die extrem wichtigen kommenden Wochen zu stellen“, sagte Vollmann. „Das Einzige, was zählt, ist der Klassenerhalt, und diesem Ziel werden wir alles andere unterordnen.“