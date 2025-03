Kein Sieg und vorerst auch kein Champions-League-Platz mehr. In Freiburg ist man nach dem Augsburg-Spiel dennoch nicht unzufrieden. Gegen RB Leipzig setzen die Badener auf ihre Heimstärke.

Liegen in der Bundesliga auf Europapokal-Kurs: Trainer Julian Schuster und der SC Freiburg.

Augsburg - Mit dem torlosen Remis beim FC Augsburg hielten sie sich beim SC Freiburg nicht lange auf. „Vollgas voraus“, sagte Torhüter Noah Atubolu angesprochen auf die nächste Partie in der Fußball-Bundesliga am kommenden Samstag gegen RB Leipzig. Im Abendspiel gegen die Sachsen will der SC „an die Leistungen anknüpfen, die wir dieses Jahr schon zur Genüge zu Hause gezeigt haben“, wie Trainer Julian Schuster erklärte.

Drei ihrer bisherigen vier Heimspiele seit der Winterpause haben die Freiburger gewonnen. Zuletzt gab es ein furioses 5:0 gegen Werder Bremen. In der Heimtabelle der ganzen Saison liegen sie auf Rang drei. Leipzig gewann von den bisher sieben Rückrunden-Spielen nur eines, hat zudem fünf Unentschieden verbucht.