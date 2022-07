Volleyball-Vizemeister Potsdam schnappt sich Talent Djokic

Potsdam - Der deutsche Volleyball-Vizemeister SC Potsdam hat seinen Kader für die kommende Saison samt erster Teilnahme an der Champions League komplett. Als vorerst letzte Spielerin erhielt Veronika Djokic einen Vertrag bis Mitte 2024, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Die 20-Jährige, die zuletzt in der serbischen Superleague für Jedinstvo Stara Pazova ans Netz ging, gilt in ihrer Heimat als großes Talent.

Bereits seit knapp einem Jahr haben die Verantwortlichen die 1,87 Meter lange Mittelblockerin in Serbien beobachtet. „Mit Veronika Djokic ist es uns gelungen, ein Riesen-Talent nach Potsdam zu lotsen. Wir wollen bei ihrer Entwicklung nichts dem Zufall überlassen und haben sie deshalb gleich für zwei Jahre unter Vertrag genommen“, sagte Toni Rieger, Sportdirektor und Vorstandsmitglied beim SC Potsdam, „ich bin mir sicher, dass wir im Mittelblock für die Zukunft äußerst stark aufgestellt sind.“