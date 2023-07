Erfurt - Autoreisende müssen sich zu Beginn der Sommerferien auch in Thüringen auf volle Autobahnen einstellen. Als Schwerpunkt des Reiseverkehrs erwarten ADAC und Autobahnpolizei insbesondere die Autobahn 9 in Richtung Süden und das Hermsdorfer Kreuz, an dem A9 und A4 aufeinandertreffen. An Spitzentagen könne es auch am Erfurter Kreuz (A4/A71) klemmen, prognostizierte der Automobilclub am Donnerstag. Die erste große Ferienwelle rolle erfahrungsgemäß am Freitag und Samstag, sagte ein Polizeisprecher. Der ADAC riet, die Wochenenden für die Fahrt in den Urlaub wenn möglichst zu meiden. An diesem Wochenende starten fünf Bundesländer in die Sommerferien, darunter Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen.