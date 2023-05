Cottbus - Bei der Vollbremsung eines Schulbusses sind in Cottbus 12 Kinder und Jugendliche verletzt worden. Der Bus habe aus noch unbekannter Ursache am Freitagmorgen eine Gefahrenbremsung gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache werde noch ermittelt. In der Nähe des Unfallorts im Ortsteil Saspow ist ein Gymnasium.

Nach Angaben der Stadt wurden 12 Kinder und Jugendliche aus dem Bus im Alter zwischen 10 und 13 Jahren von der Feuerwehr in das Carl-Thiem-Klinikum gebracht. Drei Jugendliche seien in der Notaufnahme behandelt und die neun anderen vorsorglich einem Durchgangsarzt vorgestellt worden. Die Berufsfeuerwehr war mit 14 Rettungskräften im Einsatz.