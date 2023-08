Berlin - Union Berlins Offensivspieler Kevin Volland macht sich nach eigenen Worten keine großen Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. „Es kann im Fußball sehr schnell gehen, wenn man konstant eine gute Saison spielt, auch international. Aber ich bin da realistisch und male mir da nicht die Riesenchancen aus, auch weil ich die letzten zwei Jahre nicht mehr dabei war“, sagte der 31-Jährige in einer Medienrunde.

Sein letztes von 15 Länderspielen absolvierte Volland im November 2021 gegen Armenien (4:1). Auch bei der EM im Jahr 2021 stand er im deutschen Kader. Dort verstand er sich gut mit seinem neuen Mitspieler bei Union, Robin Gosens. „Er ist ein super Typ, auch abseits vom Platz“, sagte Volland. Auch vor seinem Wechsel nach Berlin hätten die beiden Kontakt gehabt.

Bundestrainer Hansi Flick gibt am Donnerstag sein Aufgebot für die Testspiele gegen Japan am 9. September in Wolfsburg und drei Tage darauf in Dortmund gegen den WM-Zweiten Frankreich bekannt. Eine Nominierung von Volland, der bei Union erst auf zwei Kurzeinsätze kam, dürfte nicht zur Debatte stehen.