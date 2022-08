Volksfest Stoppelmarkt startet wieder in Vechta

Vechta - Nach zwei Jahren coronabedingter Pause beginnt am Donnerstag (18.30 Uhr) wieder das Traditionsvolksfest Stoppelmarkt in Vechta. Bis Dienstag werden rund 800.000 Besucher in der Kreis- und Universitätsstadt erwartet. Zugesagt zur 724. Ausgabe des Volksfestes hat der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil. Er wird am Montag die Festrede beim Empfang der Stadt im Festzelt halten. Die erste urkundliche Erwähnung des Marktes datiert auf das Jahr 1298. Wegen einer Pestepidemie in Vechta im Jahr 1577 wurde der Markt auf ein freies Feld außerhalb der Stadt verlegt, auf dem noch die Stoppelreste der Ernte waren.