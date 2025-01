Erfurt - Vor dem Prager-Haus in Apolda sind schon in der Vergangenheit mehrmals Schweineköpfe abgelegt worden. „Das ist nicht zum ersten Mal dort passiert, sondern bereits zum dritten Mal“, sagte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) nach einer Kabinettssitzung, in der es unter anderem um den Vorfall ging. Nach Angaben eines Polizeisprechers liegen die vorherigen Fälle jeweils mehrere Jahre zurück.

Unbekannte hatten zwischen 14.00 Uhr am vergangenen Freitag und 11.40 Uhr am Samstag einen Schweinekopf am Prager-Haus in Apolda abgelegt. Das Haus ist eine Gedenkstätte, die unter anderem der von den Nationalsozialisten deportierten und ermordeten jüdischen Familie Prager gewidmet ist.

Der Vorfall zeige, dass der Kampf gegen Antisemitismus weiterhin eine wesentliche Aufgabe sei, sagte Voigt weiter. Er gehe davon aus, dass die Ermittlungen des Staatsschutzes erfolgreich seien.