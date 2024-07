Die 17-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)

Plauen - Weil sie die Vorfahrt nicht beachtet hat, ist eine 80-jährige Autofahrerin in Plauen (Vogtlandkreis) mit einer 17-jährigen Mopedfahrerin kollidiert. Die Jugendliche erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen, wie die Polizei heute mitteilte. Die Autofahrerin wollte am Dienstagnachmittag von der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße nach links auf die Alte Reichenbacher Straße abbiegen. Dabei kam es zum Unfall mit der jungen Frau auf dem Moped. Die 17-Jährige sei von ihrer Maschine gestürzt und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.