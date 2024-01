Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Leipzig - Von dem angekündigten Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL ist die Länderbahn mit der Vogtlandbahn und Trilex in Sachsen nicht direkt betroffen. Grund sei der bereits am 12. Dezember 2023 erzielte Tarifabschluss, wie die Netinera-Gruppe am Montag mitteilte. Daher seien die Mitarbeiter der beiden Bahnen vom Streikaufruf der GDL ausdrücklich ausgenommen.

Durch einzelne bestreikte Stellwerke, die zur DB Netz AG gehören, könne es im Streikfall trotzdem zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen, hieß es. Dennoch werde die Länderbahn ihre Verkehrsleistungen weitestgehend erbringen. Reisende wurden jedoch gebeten, sich kurz vor Fahrtantritt noch einmal über die gewünschten Reiseverbindung zu informieren und gegebenenfalls mehr Fahrzeit einzuplanen.

Die Lokführergewerkschaft GDL will im Personenverkehr von Mittwoch, 2.00 Uhr, bis Freitag, 18.00 Uhr, streiken. Bei der Deutschen Bahn müssen sich Reisende daher auf erhebliche Einschränkungen einstellen.