Acht Beine und acht Augen, die bei vielen Menschen für ein schauriges Gefühl sorgen. In den Gruson-Gewächshäusern in Magdeburg gibt es eine neue Sonderausstellung.

Magdeburg - Spinnen sorgen bei vielen Menschen für Ekel und ein Schaudern: In den Gruson-Gewächshäusern in Magdeburg können Besucher die Tiere aber sicher hinter einer dicken Glasscheibe anschauen. Wie die Stadt mitteilte, läuft noch bis April nächsten Jahres eine Sonderausstellung. In insgesamt zwölf Terrarien werden Vogelspinnen aus der ganzen Welt ausgestellt. Die Tiere seien seit einer Beschlagnahmung in den tropischen Gewächshäusern.