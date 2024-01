Hannover/Braunschweig - Der frühere Vizepräsident der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, Uwe Lange, übernimmt eine Position in Braunschweig. Mit seinem Einverständnis sei er an die Polizeidirektion abgeordnet worden und solle dort die Geschäfte des Polizeivizepräsidenten übernehmen, teilte das Innenministerium in Hannover am Dienstag mit. Die Position des Vizepräsidenten in Braunschweig war seit Mitte Dezember 2023 vakant.

Lange war im August als kommissarischer Leiter der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen von seiner Aufgabe entbunden und mit etwas Neuem innerhalb der Polizei Niedersachsen beauftragt worden. Hintergrund war nach damaligen Angaben eine dienstrechtliche Prüfung von Hinweisen auf Verfehlungen bei der Wahrnehmung seiner Führungsaufgaben. Lange klagte und erzielte im Oktober einen Erfolg vor dem Verwaltungsgericht Hannover.

Das Ministerium kündigte kurz darauf an, trotz der Schlappe vor Gericht an der Versetzung festhalten zu wollen. Mit seiner Qualifikation und langjährigen Erfahrungen werde Lange das Leitungsteam in Braunschweig verstärken, teilte das Ministerium nun mit. Das laufende Disziplinarverfahren sei aber noch nicht abgeschlossen.