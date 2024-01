Eljif Elmas soll bei RB Leipzig in die Fußstapfen von Emil Forsberg treten. Sein erstes Training in Leipzig verpasste er aufgrund von bürokratischen Hürden.

Leipzig - Ohne Neuzugang Eljif Elmas hat RB Leipzig erstmals in diesem Jahr in der heimischen Akademie trainiert. Der Nordmazedonier musste kurzfristig nach Italien reisen, um letzte Visums-Angelegenheiten zu klären. Der 24-Jährige, der für 23 Millionen Euro von der SSC Neapel verpflichtet worden war, wird am Mittwoch zurück in Leipzig erwartet und ist für den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt auf jeden Fall eine Option.

Mindestens zum Kader gehören wird auch Dani Olmo, der seine Schultereckgelenksprengung auskuriert hat. Der spanische Nationalspieler absolvierte auch am Dienstag das komplette Training. Abwehrchef Willi Orban wird indes noch keine Option sein. Der mit einem Außenbandriss im Knie lange verletzte Kapitän trainierte individuell.