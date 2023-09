Die Zahl der Toten nach einem Brand in einem Wohnhaus soll gestiegen sein. Ermittlungen zur Ursache des Feuers sind eingeleitet.

Vietnam: Mehr als 30 Tote bei Feuer in Wohnhaus

Rauch steigt aus einem brennenden Gebäude in Hanoi.

Hanoi - Bei dem verheerenden Feuer in einem Wohnhaus in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ist die Zahl der Toten auf mehr als 30 gestiegen. Dies berichtete die Zeitung „Lao Dong“ am Mittwochnachmittag unter Berufung auf die örtliche Polizei.

Mehr als 100 Menschen seien am späten Dienstagabend lebend aus dem neunstöckigen Wohnhaus gerettet worden. Der Zeitung „VnExpress“ zufolge wurden mehr als 50 Bewohner mit Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Sicherheitskräfte haben Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.