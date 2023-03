Leipzig - Im „Kinderzimmer-Dealer“-Prozess gegen fünf Angeklagte wegen Handels mit Drogen hat der vierte Angeklagte vor dem Landgericht Leipzig gestanden. Die Angaben seiner Mitangeklagten seien im Kern zutreffend, erklärte der in Haft sitzende Angeklagte am Donnerstag in Leipzig über seine Anwältin. Seinen Angaben zufolge lernten sich der Häftling und der als „Kinderzimmer-Dealer“ bekannt gewordene Leipziger im offenen Vollzug kennen. Über Medienberichte habe er von dessen Drogen-Webshop gewusst. „Mich hat gereizt, innerhalb kurzer Zeit reich zu werden“, erklärte der Angeklagte, der bereits wegen anderer Taten verurteilt wurde.

Die Staatsanwaltschaft wirft insgesamt fünf Angeklagten vor, in unterschiedlichem Ausmaß am Drogenhandel über einen frei zugänglichen Web-Shop beteiligt gewesen zu sein. Als Bande sollen sie ab April 2019 unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamin und 2,5 Kilogramm Haschisch verkauft haben. Der heute 28 Jahre alte „Kinderzimmer-Dealer“ war bereits 2015 zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, weil er damals einen ähnlichen Drogenshop aufgezogen hatte. Die Ware verpackte und versendete er aus seinem Kinderzimmer in Leipzig.

In vorherigen Prozessterminen hatten sowohl der als „Kinderzimmer-Dealer“ bekanntgewordene Mitangeklagte sowie zwei Beihelfer gestanden. Der „Kinderzimmer-Dealer“ gab an, unter anderem die Programmierung des Online-Drogenshops vorgenommen zu haben. Die anderen zwei Männer gestanden, die Drogenbestellungen verpackt und versendet zu haben. Dies bestätigte der vierte Geständige in seiner Einlassung am Donnerstag.

Der fünfte Angeklagte, ein Rechtsanwalt, hat sich hingegen noch nicht zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft geäußert. In seinem Geständnis belastete der in Haft sitzende Angeklagte diesen jedoch. Im Zuge des Drogen-Geschäfts habe er ihm beispielsweise dabei helfen wollen, eine Wohnung für den „Kinderzimmer-Dealer“ anzumieten. Die Anmietung habe sich jedoch letztendlich nicht ergeben. Zudem sei der Häftling bei einem Unternehmen des Rechtsanwalts, der ihn auch rechtlich vertreten und beraten haben soll, beschäftigt gewesen.

Die Geschichte des „Kinderzimmer-Dealers“ war Vorlage für ein Filmprojekt des Streaming-Anbieters Netflix: die Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“, von der es mittlerweile drei Staffeln gibt.