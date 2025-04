An einem Zebrastreifen in Westend wird ein Kleinkind auf einem Fahrrad von einem Auto erfasst. Die Autofahrerin fährt zunächst weiter. Eigenen Angaben zufolge nahm sie zunächst nur einen Knall wahr.

Berlin - Eine Autofahrerin hat mit ihrem Wagen ein vier Jahre altes Kind auf einem Fahrrad in Berlin-Westend angefahren und einige Meter mitgeschleift. Der Junge wurde nach dem Unfall am Donnerstagabend an einem Zebrastreifen an der Kreuzung Reichsstraße Ecke Eschenallee schwer verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge nahm die 67 Jahre alte Autofahrerin laut eigener Aussage einen lauten Knall wahr. Um zu prüfen, woher dieser kam, hielt sie an. Mit Erschrecken stellte sie fest, dass sich unter ihrem Auto ein Kind samt Fahrrad befand. Das Kind wurde mit der Hilfe von Zeugen und der Mutter, die zum Unfallzeitpunkt hinter dem Jungen ein Fahrrad schob, befreit.