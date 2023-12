Kleßen-Görne - Bei einem Autounfall im Havelland sind vier Menschen verletzt worden - unter ihnen auch Kinder. Fünf Insassen waren am frühen Samstagabend in einem Wagen auf der Landstraße 17 in Kleßen-Görne unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Aus bislang ungeklärten Gründen sei das Auto von der Straße abgekommen und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen.

Drei Menschen wurden bei dem Unfall demzufolge leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Eine erwachsene Person sei mit schwereren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Die L17 war für rund zwei Stunden gesperrt. Zuvor hatte „Reportnet24“ über den Unfall berichtet.