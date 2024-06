Berlin - Vier Menschen sind bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Neukölln verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren zwei Autos an dem Unfall auf der Kreuzung Hermannstraße und Urbanstraße am späten Dienstagabend beteiligt. Die Verletzten wurden vor Ort von Rettungskräften behandelt. Während der Räumarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Kreuzung in Richtung der Sonnenallee. Informationen zur Ursache und dem genauen Hergang des Unfalls gab es am Mittwochmorgen zunächst nicht.