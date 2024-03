Löbejün - Vier Mitglieder einer Familie haben sich am Freitag in Löbejün (Saalekreis) bei einer tätlichen Auseinandersetzung gegenseitig verletzt. Nachdem ein Kleintransporter mit einem Pkw frontal zusammengestoßen war, habe der 57-jährige Fahrer mit seiner Beifahrerin die Insassen des Pkws angegriffen, teilte die Polizei am Samstag mit. „Diese setzten sich zur Wehr.“ Es waren mehrere Polizisten im Einsatz.

Nach Angaben eines Polizeisprechers handelte es sich um eine Auseinandersetzung der Eltern gegen die Tochter und den Schwiegersohn. Alle vier Personen mussten den Angaben zufolge medizinisch versorgt werden. Es sei nicht auszuschließen, dass der Unfall vorsätzlich herbeigeführt worden sei, sagte der Polizeisprecher. Das sei Gegenstand der Ermittlungen.