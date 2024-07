Gehren - Bei einer Verpuffung in der Küche eines Restaurants in Gehren (Ilm-Kreis) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine Fehlfunktion eines mit Gas betriebenen Küchengerätes die Verpuffung ausgelöst, teilte die Polizei mit. Unter den Verletzten sind den Angaben zufolge drei Beschäftigte im Alter von 22, 57 und 61 Jahren. Zwei von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebraucht. Auch eine Frau (61), die Gast in dem Lokal war, wurde verletzt.