Werder (Havel) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 10 sind am Samstag im Pfingstreiseverkehr in der Nähe von Werder (Havel) vier Menschen verletzt worden. Ein Mensch sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall mit zwei beteiligten Autos ereignete sich zwischen dem Dreieck Werder und der Anschlussstelle Glindow (Kreis Potsdam-Mittelmark) in Richtung Osten. In einem Fahrzeug sei auch ein Hund gewesen, der aber nicht verletzt wurde. Ein Auto musste nach Angaben der Polizei abgeschleppt werden. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ über den Unfall berichtet.