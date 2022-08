Vier Verletzte bei Autounfall

Rotenburg - Bei einem Autounfall auf einer Straße im Landkreis Rotenburg sind vier Menschen verletzt worden. Die Insassen seien bei der Abreise von einem Festival in der Nacht zum Sonntag mit ihrem Wagen in einer Kurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Mindestens zwei Insassen wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar.