Sittensen - Durch Starkregen und Aquaplaning ist es auf der A1 in Niedersachsen in kurzer Zeit zu vier Unfällen gekommen. Die Fahrer verloren in allen Fällen zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Rade am Mittwochabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachten damit in die Mittel- oder Außenschutzplanken, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer eines Autos wurde leicht verletzt. Sein Sportwagen war auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit einer Betonwand und einer Schutzplanke kollidiert, bevor er schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam.

Bei allen vier Unfällen entstand laut Polizei insgesamt ein Schaden von schätzungsweise 50.000 Euro.