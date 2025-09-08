In der Nacht hört eine Frau einen lauten Knall. Dann sieht sie, was auf einem Firmenparkplatz in der Nähe los ist.

Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht zu Bränden auf einem Firmenparkplatz gerufen. (Symbolbild)

Berlin - In Berlin-Spandau sind in der Nacht vier Transporter einer Firma auf einem Parkplatz in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von vorsätzlicher Brandstiftung aus, der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, hörte eine Anwohnerin gegen 03.30 Uhr einen lauten Knall und sah daraufhin die brennenden Transporter auf einem Firmenparkplatz am Popitzweg. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die Polizei sagte auf Nachfrage nicht, welche Firma betroffen war.