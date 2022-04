Vier Tote in Londoner Wohnung - Verdächtiger festgenommen

London - In einer Wohnung in London sind vier Menschen erstochen worden. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt mit.

Demnach wurden Beamte in der Nacht wegen „Berichten über Ruhestörung“ zu der Wohnung in Südlondon gerufen. Dort hätten sie vier Schwerverletzte - drei Frauen und einen Mann - gefunden, die noch am Tatort gestorben seien.

Die Polizei vermutet, dass sich die Opfer und der mutmaßliche Täter kannten. Weitere Angaben machte die Behörde zunächst nicht.