Salzgitter - Bei einem Unfall eines Schultransporters in Salzgitter sind vier Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 15 und 16 Jahren schwer verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach verlor der „offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke“ stehende Fahrer am Freitagmorgen die Kontrolle über den Kleinbus, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen einen Baum. Ein Atemalkoholtest bei dem 50 Jahre alten Fahrer ergab einen Wert von fast einem Promille. Auch er wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ihm wurde den Angaben zufolge eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.