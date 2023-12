Cottbus - Vier Männer sind in Cottbus bei einem Streit mit Einsatz von Stichwaffen schwer verletzt worden. Sechs Männer mit afghanischer und zwei mit syrischer Nationalität im Alter zwischen 19 und 64 Jahren seien am Samstagabend an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen und vorläufig festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Vier Beteiligte hätten Stichverletzungen erlitten und seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Ursache des Streits im Cottbuser Ortsteil Sandow war zunächst noch unklar. Zeugen hatten am Samstagabend die Polizei alarmiert. Nach ihren Aussagen sollen auch Stöcke bei der Auseinandersetzung eingesetzt worden sein.