Görlitz - Bei einem Verkehrsunfall in Görlitz sind vier Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 51 Jahre alter Fahrer am Mittwochnachmittag auf der Kamenzer Straße die Vorfahrt eines anderen Autos, wie die Polizei Görlitz am Donnerstag mitteilte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. In dem andern Auto saßen ein 19 Jahre alter Mann und zwei 18 Jahre alte Männer. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt.