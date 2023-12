Großschönau - Ein brennendes Auto hat am Samstagabend in Großschönau drei weitere Fahrzeuge entflammt und eines beschädigt. Die Polizeidirektion Görlitz geht laut Mitteilung vom Sonntag davon aus, dass es angezündet wurde. Das Feuer griff auf einen danebenstehenden Pkw sowie zwei weitere Autos über, die bei Eintreffen der Feuerwehr komplett in Flammen standen. Ein in unmittelbarer Nähe stehender Wagen wurde beschädigt. Die weitere Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden. Der Gesamtsachschaden liegt den Angaben nach bei etwa 50.000 Euro, wobei bei vier Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden festzustellen ist. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.