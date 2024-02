Magdeburg - Vier Männer haben am Dienstagabend in Magdeburg ein Juweliergeschäft ausgeraubt. Die Täter griffen im Laden mehrere Verkäuferinnen an, wie die Polizei Magdeburg am Donnerstag mitteilte. Danach nahmen sie sich Schmuck und Bargeld im Wert einer sechsstelligen Summe aus dem Geschäft und flüchteten.

Die Polizei suchte unter anderem mit einem Hubschrauber das Umfeld um das Juweliergeschäft am Bärplatz ab, konnte aber keine Tatverdächtigen finden. Die Beamten ermitteln nun wegen Raubes und suchen Zeugen.