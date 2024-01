Gieboldehausen - Bei einem Unfall sind eine 18 Jahre alte Autofahrerin und drei jugendliche Mitfahrer nahe Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) schwer verletzt worden. Der Wagen kam in einer Kurve von der Straße ab, rutschte in einen Graben und stieß dann frontal gegen einen Baum, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Wie genau es zu dem Unfall kam, war unklar. Die Straße sei zum Unfallzeitpunkt am Dienstagabend teils winterlich glatt gewesen, teilten die Beamten mit.

Bei dem Unfall wurden die 18 Jahre alte Autofahrerin, ein 15 Jahre altes Mädchen und zwei Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren schwer verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.