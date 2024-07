Vier Hektar Feld in Borna abgebrannt - Ursache unklar

Die Feuerwehr ist in Borna zu einem Feldbrand ausgerückt. Über vier Hektar sind dabei abgebrannt.

Borna - Über vier Hektar eines Feldes sind in Borna (Landkreis Leipzig) abgebrannt. Die Ursache ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte. Demnach löschte die Feuerwehr am Mittwoch den Brand. Im Zuge der ersten Löscharbeiten wurde auch eine nahegelegene Tankstelle abgeschaltet. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.