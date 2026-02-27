Dresden - Auf frischer Tat hat die Polizei eine mutmaßliche Drogenhändlerbande in Dresden und Freital ertappt. Eine 38-Jährige und ein 26-Jähriger wurden bereits am Donnerstag vergangener Woche im Zentrum der Landeshauptstadt festgenommen, als sie Drogen transportiert haben sollen, wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt mitteilten. Zwei weitere Verdächtige im Alter von 45 und 41 Jahren griff die Polizei demnach in Dresden und Freital auf.

Gefälschte Ausweise und Schusswaffen gefunden

Zudem durchsuchten die Beamten den Angaben nach fünf Wohnungen und fünf Fahrzeuge in den beiden Städten. Dabei stellten sie Cannabis und weitere Substanzen im dreistelligen Kilogrammbereich, Bargeld im niedrigen sechsstelligen Bereich, gefälschte Ausweisdokumente sowie zwei scharfe Schusswaffen mit Munition sicher. Die vier Verdächtigen befinden sich seit vergangenem Freitag in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen bandenmäßigen Rauschgifthandels ermittelt.