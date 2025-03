Gegen drei Uhr nachts brennen in Halle-Neustadt vier geparkte Autos.

Vier Autos in Halle abgebrannt

In Halle (Saale) sind in der Nacht vier Autos abgebrannt. (Symbolbild)

Halle (Saale) - Vier nebeneinander geparkte Autos sind in der Nacht in Halle in Brand geraten. Anwohner hätten das Feuer gegen drei Uhr im Stadtteil Halle-Neustadt bemerkt, teilte die Polizei mit.

Trotz Löscharbeiten der Feuerwehr seien alle Fahrzeuge zerstört worden. Der Sachschaden werde derzeit auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache werde ermittelt.