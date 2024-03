Vielfarbige Schönheit: Deutsche Kamelienblütenschau in Pirna

Kamelienblüten blühen am im Pillnitzer Schlosspark in Dresden.

Pirna - Im Landschloss Pirna-Zuschendorf bei Dresden blüht es wieder. In den historischen Räumen sind zur XXI. Deutschen Kamelienblütenschau bis zum Sonntag rund 1000 Einzelblüten von etwa 400 Sorten aus allen Sammlungen der Bundesrepublik in besonderen Gefäßen arrangiert, wie Matthias Riedel vom Schloss-Förderverein am Freitag sagte. Sie würden danach durch Eigengewächse ersetzt und die Präsentation damit zur Landesschau, die bis Mitte April dauert. 2023 kamen rund 35.000 Menschen.

Im Fokus der diesjährigen Ausstellung steht laut Riedel die Geschichte der unter Denkmalschutz stehenden mehr als 100 Jahre alten Zuschendorfer Sammlung. „Wir haben 140 Pflanzen in diesem Alter, aber auch noch ältere, die auf anderen Wegen zu uns kamen“, sagte er. Die älteste Kamelie stamme von 1885. Sie befinden sich in den Gewächshäusern auf dem Schlossareal, die seit dem 1. März zugänglich sind. Die ausnahmslos historischen Pflanzen tragen die ersten Blüten, die von kräftiger Farbe seien - von weiß bis dunkelrot, wie Riedel berichtete. Bis Monatsmitte wird die Hauptblüte erwartet. „Sobald es warm wird, ist es vorbei“.

Die Botanischen Sammlungen der TU Dresden im Landschloss Pirna-Zuschendorf bewahren die auf Hofgärtner Johann Heinrich Seidel zurückgehende Kameliensammlung. 1792 blühte bei ihm das erste Gehölz und 1813 wurde in Dresden die erste Kamelienspezialgärtnerei gegründet. Seefahrer aus Ostasien hatten die ersten Pflanzen nach Europa gebracht. Die Seidelsche Sammlung gehört dem Freistaat und umfasst nach Riedels Angaben 360 Arten und Sorten - jährlich werde etwa ein Viertel des mehrere tausend Pflanzen umfassenden Bestandes verjüngt.