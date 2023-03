Leipzig - Auf den Bühnen der Leipziger Oper werden in der kommenden Spielzeit unter anderem Figuren wie Charlie Chaplin, Peter Pan und Maria Stuart zu Gast sein. „Mit dem Programm für 2023/2024 wollen wir die Scheinwerfer besonders auf die Frauen werfen“, sagte Chefdramaturgin der Leipziger Oper, Marlene Hahn, bei der Vorstellung des neuen Programms am Mittwoch in Leipzig. Besucherinnen und Besucher dürften sich auf Musik aus vier Jahrhunderten und Reisen in ferne Länder freuen. Im neuen Spielplan sind zwischen Mitte September diesen Jahres und Mitte Januar 2024 insgesamt 15 Premieren geplant, darunter unter anderem eine Neuinszenierung von Mozarts „Die Zauberflöte“ sowie die Stücke „Rosenkavalier“ und „Giselle“.

Der Oper in Leipzig gehören auch das Leipziger Ballett und die Musikalische Komödie an. Für das gesamte Programm sollen neben bekannten Regieteams auch weniger bekannte sowie Nachwuchsteams nach Leipzig geholt werden. Einige Aufführung wird das Gewandhaus-Orchester begleiten. Menschen mit Sehbehinderung sowie Demenz-Erkrankte seien zudem im neuen Programm der Oper berücksichtigt.

Auch wollen Opern-Intendant Tobias Wolff und sein Team mit der Inszenierung „Mary, Queen of Scots“ in der kommenden Spielzeit ein Experiment wagen: So soll die Aufführung möglichst klimaneutral sein - schon in der Vorbereitung des Stücks wurde dafür unter anderem darauf geachtet, möglichst ressourcenschonend vorzugehen. Die noch laufende Spielzeit ist die erste Wolffs, der im Zuge seines Amtsantritts angekündigt hatte, auch den Umweltschutz innerhalb der Oper in den Fokus rücken zu wollen.

Mit rund 680 Angestellten ist die Oper der größte kulturelle Eigenbetrieb der Stadt Leipzig. Abonnentinnen und Abonnenten der Oper können bereits jetzt Karten für die neue Saison kaufen. Der freie Verkauf soll dann am 1. Juni starten.