Hannover - Das Hochwasser sorgt an zahlreichen Orten in Niedersachsen weiterhin für hohe Pegelstände. Das geht aus einem Lagebild des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) von Freitagmorgen hervor. Der um 7.00 Uhr gemessene Pegel übersteigt in zahlreichen Gebieten die höchste Meldestufe.

An der Weser traf dies etwa auf Rinteln, Nienburg oder Drakenburg zu, an der Aller beispielsweise auf Eitze, Celle und Langlingen sowie in Neustadt, Greene oder Schwarmstedt entlang der Leine. „Neben den Einzugsgebieten der Aller, Leine, Oker und Hase ist vor allem die Weser von Hochwasser betroffen“, hieß es in dem Lagebild. Flussabwärts der Weser würden die Pegel noch weiter ansteigen. Insbesondere im unteren Verlauf der Mittelweser könne daher noch nicht von einer Entspannung gesprochen werden.