Wolken, Wind und gebietsweise Regen - was der Deutsche Wetterdienst für die Region für die kommenden Tage vorhersagt.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg ist es zum Wochenstart bewölkt und windig. Für Montag kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Windböen bis zu 55 Kilometer pro Stunde an, die zum Abend abklingen. Es ist wechselnd bis stark bewölkt und soll örtlich regnen. Die Höchsttemperaturen liegen laut der Vorhersage bei 15 bis 17 Grad.

Auch Dienstag und Mittwoch erwartet der DWD Wolken und leichten Regen bei schwachem bis mäßigen Wind. Mittwoch steigen die Höchstwerte auf 16 bis 18 Grad. In den Nächten bleibt es bedeckt bei schwachem bis mäßigen Wind. Die Tiefstwerte liegen nach Angaben des DWD bei 13 bis 8 Grad.