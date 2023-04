Viele Wolken und wenig Sonne am Osterwochenende in Sachsen

Dresden - Ein wolkenreiches Osterwochenende erwartet die Menschen in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Karfreitag mitteilte, ziehen tagsüber dichte Wolken auf, im Westen Sachsens ist zeitweise die Sonne zu sehen. Am Abend tritt östlich der Elbe leichter Regen auf, sonst bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen am Karfreitag zwischen zehn und zwölf Grad. Nachts ist der Himmel weiterhin bedeckt, gebietsweise kommt es zu Regen und Sprühregen. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen einem und fünf Grad.

Am Samstag erwarten die Wetterexperten weiterhin eine starke Bewölkung, dabei regnet es lokal. In den Kammlagen kann es laut Wetterdienst zu Schnee und Schneeregen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und zehn Grad. In der Nacht auf Ostersonntag bleibt es bedeckt, örtlich tritt Nebel auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen einem und fünf Grad ab.

Der Ostersonntag startet wolkig, im Tagesverlauf lockert es dann ein wenig auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht und zwölf Grad. Nachts sind einzelne Wolkenfelder am Himmel zu sehen, dabei bleibt es regenfrei - bei Temperaturen zwischen null und vier Grad.