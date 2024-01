Viele Wolken und Temperaturen bis neun Grad in Thüringen

Erfurt - Auf viele Wolken und vereinzelte Schauer müssen sich die Menschen in Thüringen am Donnerstag einstellen. Zwischendurch sind immer wieder kurze Auflockerungen möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Im Bergland ist mit Schneeschauern zu rechnen. Bis auf neun Grad steigen die Temperaturen im Tagesverlauf. Es weht ein schwacher Wind. Auch in der Nacht auf Freitag bleibt es leicht windig. Zeitweise kann es bei Tiefsttemperaturen von zwei Grad nass werden.