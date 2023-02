Berlin/Potsdam - Viele Wolken und Regen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, beginnt der Tag mit leichtem Frost und Nebel, vor allem im Norden Brandenburgs. Dabei verdichten sich die Wolken gegen Mittag zunächst in Brandenburg, gegen Nachmittag dann auch in Berlin. Am Abend regnet es dann gebietsweise - bei Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt und regnerisch - Teifstwerte zwischen vier und sieben Grad.

Am Freitag halten sich die Wolken hartnäckig und es kommt laut DWD zu lokalen Schauern. Dabei treten am Nachmittag Windböen und zum Abend hin stürmische Böen auf. Die Höchstwerte am Tag liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es windig, dabei soll es weiterhin bewölkt und regnerisch werden. Die Temperaturen kühlen auf Werte zwischen fünf und sieben Grad ab.

Die Windböen lassen im Verlauf vom Samstag langsam nach. Laut Vorhersage bleibt es wolkig, im Nordosten Brandenburgs wird es zeitweise heiter. Es werden Temperaturen zwischen neun und elf Grad erwartet. In der Nacht bleibt es trocken und bewölkt. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen einem und vier Grad.