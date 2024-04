Viele Wolken und milde Temperaturen am Freitag

Berlin/Potsdam - Ein wolkenreicher Himmel erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Freitag. Dabei treten nur selten heitere Abschnitte auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Regen wird nicht erwartet - die Höchstwerte liegen um 20 Grad. Nachts bleibt es weiterhin wolkig und regenfrei. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad ab.

Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Am Mittag und Nachmittag tritt ein böiger Wind aus Südwest auf. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es laut DWD wechselnd bewölkt, im Norden Brandenburgs kommt es lokal zu Regen. Ansonsten bleibt es trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 11 und 14 Grad.

Der Sonntag beginnt zunächst wechselnd bewölkt und örtlich regnerisch. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke auf und der Regen klingt ab. Dabei wird es zunehmend heiter - bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht zum Montag wird es weiterhin wolkig, Regen tritt nicht auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 6 Grad.