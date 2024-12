Der Tag beginnt verhangen in der Hauptstadtregion. Später verziehen sich einige Wolken. Nachts kann es auf den Straßen glatt werden.

Viele Wolken und etwas Sprühregen am Donnerstag

Berlin/Potsdam - Viele Wolken und etwas Sprühregen erwartet die Menschen heute in Berlin und Brandenburg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Höchsttemperaturen zwischen ein und vier Grad. Nach einem trüben Tagesstart soll es am Nachmittag und Abend etwas auflockern. Nachts fallen die Temperaturen demnach teils unter den Gefrierpunkt und erreichen Tiefstwerte zwischen null und minus drei Grad. Mancherorts wird es glatt und neblig.

Auch am Freitag ist es zunächst trüb, heitert aber später auf. Am meisten Sonne bekommt der Süden Brandenburgs, am wenigsten die Uckermark. Es ist kaum wärmer als nachts. Die Höchstwerte liegen zwischen null und zwei Grad.

In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen weiter auf minus zwei bis minus vier Grad. Das Wochenende beginnt noch trocken. Später ziehen von Norden nach Süden Regen oder Schneeregen auf, der vereinzelt gefrieren kann.