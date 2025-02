Die Sonne bleibt in den kommenden Tagen meist hinter dichten Wolken. Doch es bleibt zumindest überwiegend trocken.

Viele Wolken in Berlin und Brandenburg

Das Wetter wird ziemlich trüb in Berlin und Brandenburg. (Archivbild)

Berlin - Gefrierender Sprühregen kann in Teilen Berlins und Brandenburgs am Vormittag zu glatten Straßen führen. Der Deutsche Wetterdienst sagt für beide Bundesländer leichten bis mäßigen Frost bei Temperaturen zwischen minus drei und minus sechs Grad hervor.

Im Tagesverlauf sei es zunehmend stark bewölkt bis bedeckt und meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen den Angaben zufolge bei drei bis sechs Grad.

Am Donnerstag sind demnach viele Wolken am Himmel. Bei Höchsttemperaturen zwischen vier und sechs Grad bleibe es überwiegend niederschlagsfrei. Am Freitag könne es vorübergehend zu Regen oder Schneeregen kommen.