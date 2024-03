Viele Wolken am Dienstag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Bewölkt und teilweise nass wird der Dienstag in Sachsen-Anhalt. In den Vormittagsstunden bleibt es vor allem im Süden nebelig-trüb, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Tagsüber ist dann gebietsweise Regen möglich. Bis auf neun Grad steigen die Temperaturen. In der Nacht auf Mittwoch bleibt es dann weitgehend trocken. Regional ist leichter Frost mit Temperaturen um die minus zwei Grad möglich.