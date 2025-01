Magdeburg - Wegen Schnee und glatten Straßen ist es in Sachsen-Anhalt zu zahlreichen Autounfällen gekommen. Die Polizeidienststellen berichteten aus dem gesamten Land von vielen Unfällen, die größtenteils mit Sachschäden endeten. Von Donnerstagnachmittag über den Abend und die Nacht bis zum Freitagmorgen meldeten unter anderem Polizeireviere aus Wittenberg, Salzwedel und Stendal Unfälle.

Allein im Harz registrierte die Polizei 39 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Dabei seien auch fünf Personen leicht verletzt worden. Vor allem der Harz war durch den Wintereinbruch, der am Donnerstag begann, betroffen. Wegen des Schnees war auch der Busverkehr teils erheblich gestört. Im Landkreis Mansfeld-Südharz konnten nach Angaben der Verkehrsgesellschaft Südharz nur einige fürs Land bedeutsame Linien bedient werden.

Busverkehr im Harz mit großen Einschränkungen

Die Harzer Verkehrsbetriebe teilten am Freitagmorgen mit, dass der Linienbetrieb wieder aufgenommen worden sei. Trotz erheblicher Bemühungen steckten immer noch mehrere Fahrzeuge der HVB und von Subunternehmen auf der Strecke fest, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. „Alle unsere Mitarbeitenden müssen heute improvisieren und ihr fahrerisches Geschick anwenden.“ Aufgrund der Situation auf Straßen und an Wendepunkten war mit Einschränkungen und zahlreichen Verspätungen zu rechnen.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in den nächsten Tagen weiterhin vor Glättegefahr auf den Straßen sowie örtlichem Schneefall bzw. Schneeregen. Man solle nach wie vor vorsichtig und umsichtig fahren, erklärte ein Sprecher des DWD.