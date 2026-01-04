Thüringen ist in großen Teilen in winterliches Weiß gehüllt. Auf den Straßen sorgen Eis und Schnee für schwierige Bedingungen.

Erfurt - Der Wintereinbruch in Thüringen mit Schnee und frostigen Temperaturen sorgt für schwierige Straßenverhältnisse. Immer wieder sei es am Wochenende zu Unfällen auf verschneiten und glatten Straßen gekommen, berichtete die Polizei. Viele Verkehrsteilnehmer hätten ihr Fahrverhalten aber auch gut den Witterungsverhältnissen angepasst, so die Polizei.

Im Kreis Sonneberg im südlichsten Teil Thüringens sei es zu vielen Verkehrsunfällen auf winterglatten Fahrbahnen gekommen. Vielfach endeten sie mit Blechschäden, Menschen seien nicht verletzt worden. Höherer Sachschaden von 60.000 Euro sei in Piesau entstanden, als ein Räumfahrzeug auf einem glatten Straßenabschnitt von der Fahrbahn abkam und gegen ein Haus prallte.

Im Weimarer Land bei Buttelstedt kam eine 64-Jährige mit seinem Auto ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Die Frau wurde dabei verletzt, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Bei Oberhof übersah ein 32 Jahre alter Autofahrer beim Wenden eine mit Schnee bedeckte Leitplanke und beschädigte einen Vorderreifen, wie die Polizei berichtete.

Zum Zusammenprall von zwei Autos kam es in Mühlhausen, weil das Auto eines 53-Jährigen in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Zwei Menschen seien dabei verletzt worden.