Erfurt - Die Energiepauschale in Höhe von 200 Euro hat rund jeder fünfte Studierende an staatlichen Hochschulen in Thüringen noch nicht beantragt. Insgesamt seien bis Mitte August rund 38.300 Anträge eingegangen und 7,7 Millionen Euro ausgezahlt worden, teilte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums in Erfurt mit. Rund 47.700 Studierende hätten demnach Anspruch auf die Einmalzahlung, die noch bis Ende September beantragt werden kann. Insgesamt sollen bundesweit etwa dreieinhalb Millionen Betroffene angesichts gestiegener Heiz- und Stromkosten entlastet werden.

In Thüringen gibt es über die zehn staatlichen Hochschulen hinaus zwei private Hochschulen, sowie die beiden psychotherapeutischen Einrichtungen. Insgesamt kommt Thüringen somit auf knapp 150.000 Berechtigte, von denen nur rund zwei Drittel bislang einen Antrag gestellt hätten. Es seien 20,5 Millionen Euro ausgezahlt worden. Allerdings werden diese Zahlen laut Ministerium dadurch verzerrt, dass die deutschlandweit größte private Hochschule - die IU Internationale Hochschule mit über 100.000 Studierenden und Standorten überall in Deutschland - ihren Sitz in Erfurt hat.

Die Pauschale können alle Studierenden beantragen, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule in Deutschland immatrikuliert waren und die ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Deutschland hatten. Das Online-Portal dazu war Mitte März gestartet, nachdem es zuvor monatelange Verzögerungen gegeben hatte. Anträge können noch bis 30. September über Einmalzahlung200.de gestellt werden.