Viele Straßen hochwasserbedingt gesperrt in Niedersachsen

Hannover - Wegen des Hochwassers sind viele Straßen in Niedersachsen gesperrt. Mit Stand Mittwochabend waren es rund 70 landesweit, wie das Verkehrsministerium in Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dieser Wert sei sehr konstant über die vergangenen Tage.

Falls es auf den Straßen glatt werde, könne sich diese Zahl noch erhöhen, teilte eine Sprecherin mit. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen mit kälteren Temperaturen in Niedersachsen. Am Samstag sollen es im Binnenland minus 4 bis minus 7 Grad werden.